Alpine Banks Colorado Registered B öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Alpine Banks Colorado Registered B hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Alpine Banks Colorado Registered B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.16 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4.98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 98.8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 94.1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch