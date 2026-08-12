Alpine Auto Brokers gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Alpine Auto Brokers lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 66.67 Prozent auf 0.1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch