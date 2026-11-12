ALPICO präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ALPICO hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 17.26 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ALPICO noch ein Gewinn pro Aktie von 17.25 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ALPICO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0.32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28.63 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 28.54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch