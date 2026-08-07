ALPICO hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ALPICO hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 3.92 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ALPICO 5.57 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3.35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 26.43 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 25.57 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch