AlphaTime Acquisition: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

AlphaTime Acquisition hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.07 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.050 USD je Aktie erzielt worden.

AlphaTime Acquisition vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0.020 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.270 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.ch