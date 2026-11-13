AlphaTime Acquisition A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

AlphaTime Acquisition A präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.07 USD gegenüber 0.020 USD im Vorjahresquartal verkündet.

AlphaTime Acquisition A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0.280 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0.210 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch