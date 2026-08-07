Alphatec öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Alphatec liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Alphatec die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 213.5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 185.5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch