Alphamin Resources informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Alphamin Resources hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.08 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.040 CAD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 57.87 Prozent auf 368.0 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 233.1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch