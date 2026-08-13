Alphalogic Techsys gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Alphalogic Techsys hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0.27 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphalogic Techsys noch ein Gewinn pro Aktie von 0.260 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 101.2 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 11.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114.4 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch