Alphageo (India): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Alphageo (India) hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 22.40 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphageo (India) 1.27 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 821.3 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 101.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 408.4 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch