AlphaGen Intelligence: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

AlphaGen Intelligence hat am 26.10.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0.020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

AlphaGen Intelligence hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0.030 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0.040 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch