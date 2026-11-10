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10.11.2026 22:35:29
Alphabet Rolls Out Gemini 4 Carbon For Complex AI Tasks And Advanced Reasoning
(RTTNews) - Alphabet's (GOOGL) Google has begun rolling out Gemini 4 Carbon, a new artificial intelligence model designed for complex coding, scientific research and demanding knowledge-based tasks.
The model joins Gemini 4 Argon, which remains the company's recommended option for most software engineering and general knowledge work.
Google describes Carbon as its most advanced option for tasks requiring deeper reasoning, including multi-step coding, debugging, architectural design and open-ended scientific research.
It is also designed to handle demanding business applications, generating spreadsheets, presentations and reports while following strict formatting requirements.
The company said Carbon ranked first in the new Multimodal Knowledge Agents benchmark across 200 tasks, using three times fewer tokens than the next-best model. Its introductory API pricing is $2 per million input tokens and $10 per million output tokens through November 30, before increasing to $4 and $20, respectively.
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
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|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
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|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 sackt ab (finanzen.ch)
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Analysen zu Alphabet A (ex Google)
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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