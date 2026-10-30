Alphabet C (ex Google) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Alphabet C (ex Google) hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 2.12 USD gegenüber 2.87 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 127.38 Milliarden USD gegenüber 102.55 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch