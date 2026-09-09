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Digitale Infrastruktur 09.09.2026 11:37:36

Alphabet-aktie wenig bewegt: Google investiert Milliardenbetrag in Finnland

Alphabet-aktie wenig bewegt: Google investiert Milliardenbetrag in Finnland

Der US-Technologiekonzern Google will in den kommenden zwei Jahren mindestens 13 Milliarden Euro in digitale Infrastruktur in Finnland investieren.

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Das Geld fliesst vor allem in Rechenzentren, die unter anderem für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz (KI) benötigt werden.

Es handle sich um die bislang grösste Investition von Google in Europa, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Ausgebaut werden sollen Standorte in Hamina, Kajaani, Muhos und Vaala. Daneben sind Investitionen in erneuerbare Energien sowie Projekte für Natur, Bildung und Forschung vorgesehen.

Finnland hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Standort für Rechenzentren entwickelt. Das vergleichsweise kühle Klima erleichtert deren Kühlung, zudem ist Strom relativ günstig. Google ist bereits seit 2009 im Land präsent und baute damals eine ehemalige Papierfabrik in Hamina zu einem Rechenzentrum um.

Die neuen Anlagen sollen vor allem 2027 und 2028 gebaut werden. Google rechnet damit, dass die Investitionen während dieser Phase mehr als 37'000 Arbeitsplätze unterstützen, davon 16'000 im Baugewerbe. Anschliessend sollen durch Betrieb und Folgeeffekte jährlich rund 7000 Stellen gestützt werden.

Nach Berechnungen des Konzerns könnten die Investitionen die finnische Wirtschaftsleistung um jährlich 3,6 Milliarden Euro erhöhen.

Die Alphabet-Aktie notiert im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,11 Prozent tiefer bei 335,00 US-Dollar.

Helsinki (awp/sda/afp)

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