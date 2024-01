Alphabet-Aktie: Was Analysten von Alphabet erwarten

2 Analysten gaben ihre Einschätzung der Alphabet C (ex Google)-Aktie preis.

2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 155,00 USD für die Alphabet C (ex Google)-Aktie, was einem Anstieg von 14,10 USD zum aktuellen NDB-Kurs in Höhe von 140,90 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 160,00 USD 13,56 13.12.2023 JP Morgan Chase & Co. 150,00 USD 6,46 07.12.2023

Redaktion finanzen.ch