Alphabet-Aktie vorbörslich etwas schwächer: Google benennt gesamtes KI-System in Gemini um

Bislang trug nur ein Sprachmodell den Namen Gemini. Der Chat-Bot von Google hiess bislang Bard, benannt nach dem englischen Dichter William Shakespeare (Spitzname: "The Bard of Avon"). Dieser Name für den Herausforderer von ChatGPT von OpenAI werde künftig verschwinden, kündigte Konzern-Chef Sundar Pichai am Donnerstag an.

In den USA wird Gemini von sofort an auch auf Smartphones zur Verfügung stehen. Handys mit dem Google-Betriebssystem Android erhalten eine eigene Gemini-App. Auf dem iPhone von Apple wird Gemini innerhalb der bestehenden Google-App angeboten. Dabei löst das KI-System auch den bisherigen Sprachassistenten Google Assistent ab, wenn die Nutzerinnen und Nutzer dem Umstieg zustimmen.

Wann die Apps in Europa und in Deutschland zur Verfügung stehen werden, teilte Google nicht mit. Eine Woche nach dem Start in den USA sollen die Apps in weiteren englischsprachigen Ländern sowie auf Japanisch und Koreanisch in Japan und Südkorea eingeführt werden. Erfahrungsgemäss folgen andere Sprachen wie Spanisch und Deutsch mit Abstand von einigen Monaten.

Gleichzeitig mit den Smartphone-Apps bringt Google ausserdem eine bezahlpflichtige KI-Profi-Version - Gemini Advanced - auf den Markt, die auf dem neuen Sprachmodell Ultra 1.0 aufsetzt. Sie wird vorerst in 150 Ländern der englischsprachigen Welt angeboten und ist Teil des Abo-Dienstes Google One. Der KI-Dienst kostet knapp zehn US-Dollar im Monat, ist aber nur in der teuersten Variante von Google One verfügbar, die zusätzlich zehn Dollar kostet. Dafür erhalten die Kundinnen und Kunden unter anderem einen Cloud-Speicherplatz von zwei Terabyte. Wann der Dienst in Europa und Deutschland gebucht werden kann, wurde ebenfalls nicht mitgeteilt.

Google-Managerin Sissie Hsiao erklärte in einem Blog-Eintrag, Gemini Advanced sei weitaus leistungsfähiger bei hochkomplexen Aufgaben wie dem Schreiben von Programmcode, logischem Denken, dem Befolgen differenzierter Anweisungen und der Zusammenarbeit an kreativen Projekten. "Mit Gemini Advanced können Sie nicht nur längere, detailliertere Gespräche führen, sondern er versteht auch den Kontext Ihrer vorherigen Aufforderungen besser."

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel verliert die Alphabet-Aktie zeitweise 0,16 Prozent auf 146,45 US-Dollar.

