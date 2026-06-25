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KI-Mitarbeiter gehen 25.06.2026 17:05:00

Alphabet-Aktie schwächelt: Noch mehr KI-Talente wechseln offenbar zu Anthropic

Alphabet-Aktie schwächelt: Noch mehr KI-Talente wechseln offenbar zu Anthropic

Google verliert offenbar erneut zwei zentrale KI-Forscher aus dem Gemini-Team an den Konkurrenten Anthropic. Die Abgänge führen eine Serie prominenter Wechsel im KI-Sektor weiter fort.

Alphabet A
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• Google verliert laut Bericht zwei weitere KI-Forscher an Anthropic
• Abgänge verstärken den Talentdruck im KI-Wettlauf gegen OpenAI und Anthropic
• Anleger sehen zunehmende Risiken für die Alphabet-Aktie im KI-Sektor

Die Alphabet-Aktie steht erneut im Fokus der Anleger: Laut einem Bericht von Bloomberg verliert die Google-Mutter offenbar zwei weitere zentrale KI-Forscher an den Wettbewerber Anthropic. In einem ohnehin hochdynamischen Markt für künstliche Intelligenz sorgt der Abgang für zusätzliche Unsicherheit rund um die Zukunftsfähigkeit der hauseigenen Gemini-Strategie - und damit indirekt auch für die Alphabet-Aktie: Am Mittwoch verlor die Alphabet-Aktie an der NASDAQ schlussendlich 0,24 Prozent auf 345,29 US-Dollar. Auch am Donnerstag setzt sich der Abwärtstrend mit einem Verlust von weiteren 1,21 Prozent auf 340,86 US-Dollar fort.

Weitere Abgänge aus dem Gemini-Team belasten Google DeepMind

Konkret sollen Jonas Adler und Alexander Pritzel, beide dem internen Kernteam rund um Googles KI-Modell Gemini zugeordnet, zu Anthropic wechseln. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Beide Forscher gelten als wichtige technische Mitarbeiter innerhalb von Google DeepMind, insbesondere in den Bereichen KI-Training und Coding-Anwendungen.

Adler arbeitete demnach an KI-gestützter Softwareentwicklung, während Pritzel sich auf das Training grosser KI-Modelle konzentrierte. Besonders brisant: Beide sollen zuvor eng mit Nobelpreisträger John Jumper zusammengearbeitet haben, der ebenfalls kürzlich zu Anthropic wechselte.

Damit setzt sich eine Serie prominenter Abgänge fort, die Anleger zunehmend kritisch bewerten. Bereits zuvor hatten sowohl Jumper als auch der bekannte KI-Forscher Noam Shazeer das Unternehmen verlassen - letzterer in Richtung OpenAI.

Intensiver Wettbewerb im KI-Markt verschärft Talentkrieg

Der KI-Sektor entwickelt sich zunehmend zu einem der härtesten Wettbewerbsfelder der Tech-Branche. Laut Bloomberg habe sich insbesondere Anthropic als aggressiver Abwerber von Spitzenforschern etabliert. Eine Branchenanalyse von SignalFire zeigt demnach, dass DeepMind-Ingenieure deutlich häufiger zu Anthropic wechseln als umgekehrt.

Hinzu kommt ein strategischer Vorteil der KI-Startups: Sowohl Anthropic als auch OpenAI stehen laut Bericht möglicherweise kurz vor einem Börsengang. Für Mitarbeiter grosser Tech-Konzerne entsteht dadurch ein zusätzlicher finanzieller Anreiz, frühzeitig zu wechseln.

Aber auch interne Ressourcenentscheidungen bei Google DeepMind spielen offenbar eine Rolle. So berichten Insider laut Bloomberg, dass Umverteilungen von Rechenkapazitäten in einzelnen Teams bereits zuvor für Unmut gesorgt hätten - ein Faktor, der einzelne Abgänge beschleunigt haben könnte.

Google verteidigt sich - doch Zweifel an der KI-Strategie bleiben

Offiziell gibt sich die Alphabet-Tochter gelassen. Ein Sprecher betonte laut Bloomberg, man sei weiterhin gut positioniert im Wettbewerb um KI-Talente. Auch Demis Hassabis, CEO von Google DeepMind, verwies auf die starke Forschungsbasis des Unternehmens und sagte laut Bloomberg auf einem Event in Cannes: "Es gibt viel Talentbewegung zwischen allen führenden Laboren und wir gewinnen unseren fairen Anteil der Top-Talente. Wir haben mit Abstand die grösste und breiteste Forschungsbasis aller Labore da draussen. […] Es ist ein extrem wettbewerbsintensiver Markt im Moment, der wettbewerbsintensivste, den es je in der Technologiebranche gegeben hat."

Was die Personalverluste bei Google für Anleger bedeuten

Trotz dieser Einschätzung reagieren Märkte sensibel auf die wiederholten Personalverluste. Denn insbesondere im KI-Sektor gilt: Der Erfolg von Unternehmen hängt stark von einzelnen Spitzentalenten und Forschungsteams ab.

Für Anleger erhöht sich damit der wahrgenommene Unsicherheitsfaktor rund um die KI-Strategie von Alphabet. Zwar verfügt das Unternehmen weiterhin über starke Modelle und eine breite Forschungsbasis, doch der wiederholte Abgang zentraler KI-Talente könnte darauf hindeuten, dass der Wettbewerb um Spitzenkräfte im KI-Sektor zunehmend zulasten etablierter Tech-Konzerne geht.

Für die Alphabet-Aktie bedeutet das Umfeld weiterhin erhöhten Druck. Während das Unternehmen technologisch mit Gemini aufholt, bleibt die Frage offen, ob es die besten Köpfe langfristig halten kann - oder ob der Abfluss von Know-how in Richtung Anthropic und OpenAI die Wettbewerbsposition nachhaltig schwächt.

Bettina Schneider, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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