Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
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16.04.2026 17:13:00
Alphabet-Aktie kaum bewegt: Google soll Suchdaten für Wettbewerber öffnen
Die Europäische Union (EU) hat der Alphabet-Tochter Google Richtlinien zur Offenlegung ihrer Suchdaten für Dritte vorgelegt.
"Ziel der Massnahmen ist es, Online-Suchmaschinen von Drittanbietern, den sogenannten 'Datenbegünstigten', zu ermöglichen, ihre Suchdienste zu optimieren und die Position von Google Search anzufechten", erklärte die Kommission.
Google erklärte daraufhin, der Vorschlag der Kommission würde das Unternehmen zwingen, Daten aus sensiblen Suchanfragen an Dritte weiterzugeben. "Wir werden uns weiterhin energisch gegen diese Übergriffigkeit wehren, die weit über das ursprüngliche Mandat des DMA hinausgeht und die Privatsphäre und Sicherheit der Menschen gefährdet", sagte Clare Kelly, die leitende Anwältin des Unternehmens für Wettbewerbsrecht.
Die Alphabet-Aktie gewinnt an der NASDAQ zeitweise geringfügig um 0,14 Prozent auf 334,94 US-Dollar.
DOW JONES