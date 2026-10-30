Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’811 0.4%  SPI 20’847 0.3%  Dow 51’770 -1.1%  DAX 25’818 -0.9%  Euro 0.9257 0.6%  EStoxx50 6’131 -1.2%  Gold 3’875 -3.7%  Bitcoin 63’291 -1.5%  Dollar 0.8250 0.0%  Öl 117.6 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Rohöl & Zinsen: Tudor Jones warnt vor neuem Inflations- und Zinsschock durch den Ölpreis
ETF des Monats November 2026: Ein ganzes Portfolio in nur einem ETF
Die Performance der Kryptowährungen in KW 44: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Coca-Cola: Die Rallye hat noch Sprudel
KW 44: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Suche...

Alphabet C Aktie 29798545 / US02079K1079

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Signal nach Kurssturz 30.10.2026 21:04:00

Alphabet-Aktie: Ist das Death Cross ein Verkaufssignal? Ein Blick in die Historie

Alphabet-Aktie: Ist das Death Cross ein Verkaufssignal? Ein Blick in die Historie

Das Death Cross folgt auf den schwächsten Handelstag der Firmengeschichte, doch die Historie der Signale zeigt kein einheitliches Bild für die Zeit danach.

Alphabet C
231.30 CHF -1.69%
Kaufen Verkaufen
  • Ein Warnsignal, das erst nach dem Alphabet-Absturz erscheint
  • Frühere Kreuze endeten mal im Tief, mal in weiterer Schwäche
  • Was Analysten nach den Zahlen dem Konzern noch zutrauen

Die Alphabet-Aktie hat am Donnerstag nach den Quartalszahlen ihren schwächsten Handelstag aller Zeiten erlebt und dabei ein Death Cross ausgelöst. An der NASDAQ lag das Papier am Freitag zuletzt 1,45 Prozent im Minus bei knapp 278 US-Dollar. Ob der Ausverkauf damit endet, lässt sich aus früheren Signalen allerdings nicht eindeutig ablesen.

Alphabets Death Cross am Tag des Rekordeinbruchs

Die 50-Tage-Linie fiel am Donnerstag auf 340,26 US-Dollar und damit unter die 200-Tage-Linie von 340,93 US-Dollar. Bis Mittwoch hatte sie an 319 aufeinanderfolgenden Handelstagen darüber gelegen. Seit Anfang Oktober 2026 hat die Aktie knapp 18 Prozent verloren.

Anlass war die Zahlenvorlage vom Mittwoch. Alphabet verfehlte im dritten Quartal die Erwartungen und wies eine Verlangsamung im Suchgeschäft aus. Der Umsatz lag mit 127,6 Milliarden US-Dollar unter den von Reuters genannten 128,2 Milliarden US-Dollar, die Analysten erwartet hatten. Das Kreuz bestätigt damit vor allem eine Schwäche, die der Kurs bereits abgebildet hat.

Was frühere Signale der Alphabet-Aktie zeigen

In den zehn Jahren bis Oktober 2026 gab es fünf Death Crosses; in vier Fällen lag der Kurs sechs Monate später höher, im Schnitt um 21,9 Prozent, wie MarketWatch ausweist. Das Signal vom 8. April 2025 fiel mit dem Tiefpunkt des Ausverkaufs zusammen. Dagegen setzte sich der Abwärtstrend nach dem Kreuz vom 9. März 2022 fort: Bis zum Tief am 3. November 2022 gab die Aktie weitere 37,5 Prozent ab.

MarketWatch hält ein Death Cross für wenig geeignet, um Käufe oder Verkäufe zu terminieren, weil es auf vergangenen Schlusskursen beruht. Zugleich gebe es Anzeichen, dass die negative Stimmung ihren Höhepunkt erreichen könnte. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index fiel auf 23,1 Punkte, den tiefsten Stand seit Juni 2011, und Werte unter 30 gelten üblicherweise als Zeichen starken Verkaufsdrucks. Die Historie spricht also weder klar für Erholung noch für weitere Verluste.

Analystenprognosen zu starker Cloud - Suche und Cashflow belasten

Google Cloud wuchs im dritten Quartal laut Alphabet um 103 Prozent auf 30,7 Milliarden US-Dollar, der Auftragsbestand beträgt 561 Milliarden US-Dollar. Die Suche legte um 12 Prozent zu, im zweiten Quartal waren es noch 17 Prozent. Finanzchefin Anat Ashkenazi nannte unter anderem Wechselkurse als Grund für die Verlangsamung im Suchgeschäft. Der Free Cashflow war mit minus 9,1 Milliarden US-Dollar negativ, die Investitionen sollen laut Alphabet 2027 deutlich steigen.

Dave Wagner von Aptus Capital Advisors sagte am Mittwoch, die Aktie werde wohl tiefer handeln, solange die Suche nicht zeige, dass KI additiv wirke. Dagegen liegt der Analystenkonsens bei Strong Buy, mit 10 Buy und einem Hold unter 11 Stimmen. Das mittlere Kursziel liegt bei 418,44 US-Dollar bei einer Spanne von 375 bis 475 US-Dollar. Am Donnerstag senkte TD Cowen‑Analyst John Blackledge sein Kursziel auf 460 von 485 US-Dollar und bestätigte Buy.

Als Nächstes lenkt der kommende Zahlentermin den Blick darauf, ob die Suche an Fahrt gewinnt und die Investitionen den Cashflow weiter belasten.

Julia Walter, Evelyn Schmal, Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

CoreWeave und andere KI-Aktien: Warum Optionshändler mit steigender Volatilität rechnen
PUMA-Aktie mit Kursrally: Konzern konkretisiert Ausblick auf operatives Minus 2026
Intel-Aktie tiefrot: Quartalszahlen enttäuschen Anleger

Bildquelle: Fenixx666 / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Alphabet C (ex Google)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
29.10.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
21.10.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
23.07.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
04.05.26 Alphabet C Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 Alphabet C Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

31.10.26 Logo WHS Kostenlose Aktienanalyse: So funktioniert der 360-Aktienreport
30.10.26 SMI setzt neue Bestmarke
30.10.26 Marktüberblick: Quartalszahlen sorgen für Bewegung
30.10.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Hält die Unterstützung?
29.10.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf DocMorris AG
29.10.26 Ausbau von KI-Rechenzentren: Erste Risse im Boom oder gesunde Konsolidierung?
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’398.02 19.94 SBBH9U
Short 15’741.22 13.60 S4ABWU
Short 16’330.17 8.78 S2BAEU
SMI-Kurs: 14’810.66 30.10.2026 17:30:30
Long 14’169.97 19.16 SLBXRU
Long 13’860.54 13.79 SNASBU
Long 13’282.09 9.00 S2BJ7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Alphabet C am 30.10.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Oktober 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Starker Wochentag in New York: So performt der Dow Jones am Dienstagnachmittag
Aktien New York Schluss: Dow stabil - Nasdaq schwach wegen KI-Ängsten
Aktien New York Ausblick: Verluste nach Rekorden und wieder höheren Ölpreisen
Aktien New York: Leichte Verluste - Ölpreise und Stimmungsdaten belasten
Aktien New York Ausblick: Anleger vorsichtig - Euroländer bremsen Risikoappetit
Aktien New York: Unerwartet hohe Inflation belastet Techwerte

Top-Rankings

Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Oktober 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Oktober 2026 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 44: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.