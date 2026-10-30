Alphabet-Aktie: Ist das Death Cross ein Verkaufssignal? Ein Blick in die Historie

Ein Warnsignal, das erst nach dem Alphabet-Absturz erscheint

Frühere Kreuze endeten mal im Tief, mal in weiterer Schwäche

Was Analysten nach den Zahlen dem Konzern noch zutrauen

Die Alphabet-Aktie hat am Donnerstag nach den Quartalszahlen ihren schwächsten Handelstag aller Zeiten erlebt und dabei ein Death Cross ausgelöst. An der NASDAQ lag das Papier am Freitag zuletzt 1,45 Prozent im Minus bei knapp 278 US-Dollar. Ob der Ausverkauf damit endet, lässt sich aus früheren Signalen allerdings nicht eindeutig ablesen.

Alphabets Death Cross am Tag des Rekordeinbruchs

Die 50-Tage-Linie fiel am Donnerstag auf 340,26 US-Dollar und damit unter die 200-Tage-Linie von 340,93 US-Dollar. Bis Mittwoch hatte sie an 319 aufeinanderfolgenden Handelstagen darüber gelegen. Seit Anfang Oktober 2026 hat die Aktie knapp 18 Prozent verloren.

Anlass war die Zahlenvorlage vom Mittwoch. Alphabet verfehlte im dritten Quartal die Erwartungen und wies eine Verlangsamung im Suchgeschäft aus. Der Umsatz lag mit 127,6 Milliarden US-Dollar unter den von Reuters genannten 128,2 Milliarden US-Dollar, die Analysten erwartet hatten. Das Kreuz bestätigt damit vor allem eine Schwäche, die der Kurs bereits abgebildet hat.

Was frühere Signale der Alphabet-Aktie zeigen

In den zehn Jahren bis Oktober 2026 gab es fünf Death Crosses; in vier Fällen lag der Kurs sechs Monate später höher, im Schnitt um 21,9 Prozent, wie MarketWatch ausweist. Das Signal vom 8. April 2025 fiel mit dem Tiefpunkt des Ausverkaufs zusammen. Dagegen setzte sich der Abwärtstrend nach dem Kreuz vom 9. März 2022 fort: Bis zum Tief am 3. November 2022 gab die Aktie weitere 37,5 Prozent ab.

MarketWatch hält ein Death Cross für wenig geeignet, um Käufe oder Verkäufe zu terminieren, weil es auf vergangenen Schlusskursen beruht. Zugleich gebe es Anzeichen, dass die negative Stimmung ihren Höhepunkt erreichen könnte. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index fiel auf 23,1 Punkte, den tiefsten Stand seit Juni 2011, und Werte unter 30 gelten üblicherweise als Zeichen starken Verkaufsdrucks. Die Historie spricht also weder klar für Erholung noch für weitere Verluste.

Analystenprognosen zu starker Cloud - Suche und Cashflow belasten

Google Cloud wuchs im dritten Quartal laut Alphabet um 103 Prozent auf 30,7 Milliarden US-Dollar, der Auftragsbestand beträgt 561 Milliarden US-Dollar. Die Suche legte um 12 Prozent zu, im zweiten Quartal waren es noch 17 Prozent. Finanzchefin Anat Ashkenazi nannte unter anderem Wechselkurse als Grund für die Verlangsamung im Suchgeschäft. Der Free Cashflow war mit minus 9,1 Milliarden US-Dollar negativ, die Investitionen sollen laut Alphabet 2027 deutlich steigen.

Dave Wagner von Aptus Capital Advisors sagte am Mittwoch, die Aktie werde wohl tiefer handeln, solange die Suche nicht zeige, dass KI additiv wirke. Dagegen liegt der Analystenkonsens bei Strong Buy, mit 10 Buy und einem Hold unter 11 Stimmen. Das mittlere Kursziel liegt bei 418,44 US-Dollar bei einer Spanne von 375 bis 475 US-Dollar. Am Donnerstag senkte TD Cowen‑Analyst John Blackledge sein Kursziel auf 460 von 485 US-Dollar und bestätigte Buy.

Als Nächstes lenkt der kommende Zahlentermin den Blick darauf, ob die Suche an Fahrt gewinnt und die Investitionen den Cashflow weiter belasten.

Julia Walter, Evelyn Schmal, Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.ch

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