|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Signal nach Kurssturz
|
30.10.2026 21:04:00
Alphabet-Aktie: Ist das Death Cross ein Verkaufssignal? Ein Blick in die Historie
Das Death Cross folgt auf den schwächsten Handelstag der Firmengeschichte, doch die Historie der Signale zeigt kein einheitliches Bild für die Zeit danach.
- Ein Warnsignal, das erst nach dem Alphabet-Absturz erscheint
- Frühere Kreuze endeten mal im Tief, mal in weiterer Schwäche
- Was Analysten nach den Zahlen dem Konzern noch zutrauen
Die Alphabet-Aktie hat am Donnerstag nach den Quartalszahlen ihren schwächsten Handelstag aller Zeiten erlebt und dabei ein Death Cross ausgelöst. An der NASDAQ lag das Papier am Freitag zuletzt 1,45 Prozent im Minus bei knapp 278 US-Dollar. Ob der Ausverkauf damit endet, lässt sich aus früheren Signalen allerdings nicht eindeutig ablesen.
Alphabets Death Cross am Tag des Rekordeinbruchs
Die 50-Tage-Linie fiel am Donnerstag auf 340,26 US-Dollar und damit unter die 200-Tage-Linie von 340,93 US-Dollar. Bis Mittwoch hatte sie an 319 aufeinanderfolgenden Handelstagen darüber gelegen. Seit Anfang Oktober 2026 hat die Aktie knapp 18 Prozent verloren.
Anlass war die Zahlenvorlage vom Mittwoch. Alphabet verfehlte im dritten Quartal die Erwartungen und wies eine Verlangsamung im Suchgeschäft aus. Der Umsatz lag mit 127,6 Milliarden US-Dollar unter den von Reuters genannten 128,2 Milliarden US-Dollar, die Analysten erwartet hatten. Das Kreuz bestätigt damit vor allem eine Schwäche, die der Kurs bereits abgebildet hat.
Was frühere Signale der Alphabet-Aktie zeigen
In den zehn Jahren bis Oktober 2026 gab es fünf Death Crosses; in vier Fällen lag der Kurs sechs Monate später höher, im Schnitt um 21,9 Prozent, wie MarketWatch ausweist. Das Signal vom 8. April 2025 fiel mit dem Tiefpunkt des Ausverkaufs zusammen. Dagegen setzte sich der Abwärtstrend nach dem Kreuz vom 9. März 2022 fort: Bis zum Tief am 3. November 2022 gab die Aktie weitere 37,5 Prozent ab.
MarketWatch hält ein Death Cross für wenig geeignet, um Käufe oder Verkäufe zu terminieren, weil es auf vergangenen Schlusskursen beruht. Zugleich gebe es Anzeichen, dass die negative Stimmung ihren Höhepunkt erreichen könnte. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index fiel auf 23,1 Punkte, den tiefsten Stand seit Juni 2011, und Werte unter 30 gelten üblicherweise als Zeichen starken Verkaufsdrucks. Die Historie spricht also weder klar für Erholung noch für weitere Verluste.
Analystenprognosen zu starker Cloud - Suche und Cashflow belasten
Google Cloud wuchs im dritten Quartal laut Alphabet um 103 Prozent auf 30,7 Milliarden US-Dollar, der Auftragsbestand beträgt 561 Milliarden US-Dollar. Die Suche legte um 12 Prozent zu, im zweiten Quartal waren es noch 17 Prozent. Finanzchefin Anat Ashkenazi nannte unter anderem Wechselkurse als Grund für die Verlangsamung im Suchgeschäft. Der Free Cashflow war mit minus 9,1 Milliarden US-Dollar negativ, die Investitionen sollen laut Alphabet 2027 deutlich steigen.
Dave Wagner von Aptus Capital Advisors sagte am Mittwoch, die Aktie werde wohl tiefer handeln, solange die Suche nicht zeige, dass KI additiv wirke. Dagegen liegt der Analystenkonsens bei Strong Buy, mit 10 Buy und einem Hold unter 11 Stimmen. Das mittlere Kursziel liegt bei 418,44 US-Dollar bei einer Spanne von 375 bis 475 US-Dollar. Am Donnerstag senkte TD Cowen‑Analyst John Blackledge sein Kursziel auf 460 von 485 US-Dollar und bestätigte Buy.
Als Nächstes lenkt der kommende Zahlentermin den Blick darauf, ob die Suche an Fahrt gewinnt und die Investitionen den Cashflow weiter belasten.
Julia Walter, Evelyn Schmal, Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.ch
Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
|
30.10.26
|Alphabet-Aktie: Ist das Death Cross ein Verkaufssignal? Ein Blick in die Historie (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Alphabet shares tumble in $500bn rout (Financial Times)
|
29.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones fällt letztendlich zurück (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verbucht Abschläge (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|29.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Alphabet C am 30.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst mit Verlusten -- Wall Street klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.