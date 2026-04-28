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Medienbericht 28.04.2026 15:47:00

Alphabet-Aktie im Aufwind: Warum der geheime Google-Pentagon-Deal für neue Kursfantasie sorgt

Alphabet-Aktie im Aufwind: Warum der geheime Google-Pentagon-Deal für neue Kursfantasie sorgt

Ein Medienbericht bringt Google mit einem geheimen KI-Vertrag mit dem Pentagon in Verbindung. Sollte sich dies bestätigen, könnte der Konzern dem US-Verteidigungsministerium näherkommen.

Alphabet C
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• Bericht über geheimen KI-Vertrag mit Pentagon
• Strategische Rückkehr ins Militärumfeld möglich
• Zäsur in der Konzerngeschichte

Die jahrelange Distanz zwischen dem Silicon Valley und dem US-Verteidigungsministerium weicht offenbar einer neuen Pragmatik. Wie der Branchendienst "The Information" berichtet, hat Google einen als streng geheim eingestuften Vertrag mit dem Pentagon unterzeichnet, der den Einsatz hochmoderner KI-Systeme vorsieht. Für Alphabet ist dies mehr als nur ein Auftrag: Es signalisiert den Märkten, dass der Konzern seine technologische Stärke auch in der nationalen Sicherheitsarchitektur der USA verankern will.

Strategischer Durchbruch im Verteidigungssektor

Laut dem Bericht von "The Information" markiert dieser Abschluss eine Zäsur in der Konzerngeschichte. Nachdem der Widerstand der Belegschaft Google im Jahr 2018 zum Rückzug aus dem Drohnenprojekt "Project Maven" zwang, hat die Führungsebene nun offenbar einen Weg gefunden, lukrative Rüstungsbudgets zu erschliessen, ohne die interne Stabilität zu gefährden. Die Kooperation konzentriert sich auf hochsensible KI-Anwendungen im klassifizierten Bereich. Damit gewinnt Alphabet als Technologiepartner der US-Regierung an Gewicht - eine Rolle, die im globalen technologischen Systemwettbewerb an Bedeutung gewinnt.

Alphabet-Aktie reagiert mit moderaten Verlusten

An der NASDAQ wurde die Meldung mit Kursverlusten quittiert, wenngleich die Reaktion angesichts der bereits ambitionierten Bewertung des Tech-Sektors besonnen ausfiel. Die Alphabet-Aktie notiert zeitweise mit einem Minus von 0,66 Prozent bei 346,21 US-Dollar. Analysten sehen vor allem den strategischen Wert: Die Rückkehr in das Verteidigungsgeschäft schliesst eine Lücke im Wettbewerb. Bisher hatten Microsoft und Amazon das Feld der militärischen Cloud-Infrastruktur weitgehend unter sich aufgeteilt, nun fordert Google stärker seinen Platz am Tisch des Pentagons ein.

Wettbewerb um die Vorherrschaft in der Regierungs-Cloud

Der Vorstoss erfolgt inmitten eines Wettrüstens um milliardenschwere IT-Budgets der Regierung. Da moderne Verteidigung zunehmend von Echtzeit-Datenanalysen und prädiktiven Algorithmen abhängt, wird die Integration von KI in militärische Workflows zum Standard. Für Alphabet zeigt der Bericht von "The Information", dass die Milliardeninvestitionen in DeepMind und die Skalierung grosser Sprachmodelle (LLMs) nun auch im hochsicheren Behördensektor Wirkung entfalten. Investoren werden prüfen, ob diese Staatsaufträge die Margen der Cloud-Sparte stützen und als Puffer gegen Schwankungen im Werbesektor dienen können.

Was bedeutet die Validierung der KI-Strategie für Investoren?

Für Anleger wäre dieser Pentagon-Deal ein klares Signal. Wenn das US-Verteidigungsministerium auf die Google-Infrastruktur setzt, stützt das die Wahrnehmung von Zuverlässigkeit und Sicherheit der Modelle im direkten Vergleich zu AWS oder Azure. Das Regierungsgeschäft bietet zudem eine zusätzliche Unabhängigkeit von privaten Konsumzyklen. Trotz des Risikos neuerlicher Mitarbeiterproteste dominiert an der Börse offenbar die Überzeugung, dass Alphabet seine Investitionen in Rechenzentren und spezialisierte Hardware durch solche Grossaufträge besser monetarisieren kann.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

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