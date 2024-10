Alphabet-Aktie höher, Hyundai-Aktie steigt: Waymo will Flotte mit Hyundai-Modell erweitern

Die zu selbstfahrenden Autos umgebauten Wagen des Modells Ioniq 5 sollen in etwa einem Jahr in erste Strassentests gehen. Wann genau sie danach für Fahrgäste verfügbar sein werden - und wie viele produziert werden sollen, liess die Google -Schwesterfirma offen.

Waymo ist aktuell das einzige Unternehmen, das in grösserem Umfang fahrerlose Robotaxis betreibt. Aktuell kommen die Wagen in den vier US-Städten San Francisco, Los Angeles, Phoenix und Austin auf mehr als 100.000 Fahrten pro Woche. Vor allem in San Francisco gehören die weissen Jaguar-Elektroautos mit dem markanten Gehäuse für Kameras und andere Sensoren auf dem Dach fest zum Stadtbild.

Hyundai stellte das Modell Ioniq 5 bereits 2021 vor. Die Wagen für Waymo sollen in den USA im Bundesstaat Georgia montiert werden. Die Firma testet gerade als ihr nächstes Robotaxi ein spezialisiertes Fahrzeug der Marke Zeekr des chinesischen Herstellers Geely. Ein Waymo-Sprecher betonte, das Unternehmen halte unverändert an den Plänen für die Einführung der Zeekr-Wagen fest. Die Partnerschaft mit Hyundai solle mehr Kapazität für den weiteren Ausbau schaffen.

Die Alphabet-Aktie notierte am Freitag im NASDAQ-Handel letztlich 0,81 Prozent höher bei 168,56 US-Dollar. Am Montag ging es für die Hyundai-Aktie um 3,13 Prozent auf 247.000 Südkoreanische Won hoch.

MOUNTAIN VIEW (awp international)