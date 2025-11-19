Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’511 0.2%  SPI 17’176 0.2%  Dow 46’092 -1.1%  DAX 23’163 -0.1%  Euro 0.9263 0.0%  EStoxx50 5’521 -0.3%  Gold 4’084 0.4%  Bitcoin 73’286 -1.3%  Dollar 0.7999 0.0%  Öl 64.3 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Sandoz124359842Swiss Re12688156
Top News
Roche-Aktie im Plus: Lunsumio erhält bedingte EU-Zulassung für subkutane Behandlung
Xiaomi-Aktie nach Bilanz unter Druck: Anleger machten trotz Gewinnsprung Kasse
ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Neutral-Bewertung bekannt
Bernstein Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit Underperform
Plug Power-Aktie mit Kursrutsch: Neue Wandelanleihe und Symposium im Anlegerfokus
Suche...

Google Aktie 1916494 / US38259P5089

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Neue Software 19.11.2025 08:48:36

Alphabet-Aktie: Google greift ChatGPT mit verbessertem KI-Modell an

Alphabet-Aktie: Google greift ChatGPT mit verbessertem KI-Modell an

Im Wettlauf der Entwickler Künstlicher Intelligenz prescht Google mit einer neuen Software vor, die unter anderem in der Suchmaschine des Konzerns zum Einsatz kommt.

Dazu gehört unter anderem, dass das neue KI-Modell Gemini 3 auch interaktive Grafiken erstellen kann, um Antworten auf wissenschaftliche oder mathematische Fragen zu illustrieren. Es ist zunächst im KI-Modus der Suchmaschine verfügbar, wie der Internet-Konzern ankündigte.

Das neue Modell Gemini 3 soll unter anderem darin besser sein, Informationen verschiedener Medienarten wie Video und Text zusammen zu verarbeiten und in einen Kontext zu bringen. Google demonstrierte das an einem Beispiel, in dem die KI-Software über die Kamera ein Pickleball-Spiel beobachtete und das Verhalten eines Spielers analysieren und Ratschläge für bessere Ergebnisse geben konnte.

Auch könnte Gemini 3 zum Beispiel Kochrezepte auf Basis von Fotos übersetzen - und daraus dann ein Kochbuch entwerfen. Google demonstrierte auch, dass die Software ein Programm für einen mehrtägigen Ausflug in eine Stadt wie Rom entwerfen könne. Das ist ein gängiges Beispiel, zu dem auch Konkurrenten greifen.

650 Millionen Nutzer im Monat

Gemini 3 soll auch besser im Programmieren von Software sein - ein häufiges Anwendungsfeld von KI. Dafür stellte der Konzern ein neues Werkzeug mit dem Namen Antigravity vor. Damit können Software-Entwickler mehrere, weitgehend selbstständig agierende KI-Programme - sogenannte Agenten - zum Schreiben von Software einsetzen und überwachen.

Die Gemini-App kommt nach jüngsten Angaben von Google auf rund 650 Millionen Nutzer monatlich. Bei ChatGPT sind es OpenAI-Chef Sam Altman zufolge mehr als 800 Millionen Nutzer pro Woche. Google ist allerdings mit der Suchmaschine und anderen Diensten wie GMail in die tägliche Routine vieler Menschen integriert. Bei der Suche soll Gemini 3 besser als bisher darin sein, die Absichten hinter einer Anfrage der Nutzer zu verstehen - und im Netz dazu passende Informationen herauszusuchen.

/so/DP/stk

MOUNTAIN VIEW (awp international)

Weitere Links:

Alphabet-Aktie steigt: Google mit Milliarden-Investment für Deutschland

Bildquelle: JPstock / Shutterstock.com