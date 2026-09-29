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Rechtsstreit 29.09.2026 10:05:00

Alphabet-Aktie etwas leichter: Google kämpft gegen EU-Auflagen beim KI-Zugang

Alphabet-Aktie etwas leichter: Google kämpft gegen EU-Auflagen beim KI-Zugang

Google zieht gegen EU-Vorgaben zur Öffnung von Android und der Google-Suche für Konkurrenten vor Gericht. Das sind die Hintergründe.

Alphabet A
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Die Alphabet-Tochter Google geht gegen Forderungen der EU-Kommission gerichtlich vor, das eigene Android-Betriebssystem für konkurrierende KI-Dienste zu öffnen und anderen Suchmaschinen den Zugang zu Suchdaten zu ermöglichen.

Brüssel hatte im Juli verbindliche Anweisungen an Google erlassen, um sicherzustellen, dass konkurrierende KI-Dienste auf Funktionen von Android-Geräten zugreifen können, um auf Augenhöhe mit der konzerneigenen KI Gemini konkurrieren zu können.

EU-Beamte forderten zudem, dass Google Suchdaten mit einigen Drittanbieter-Suchmaschinen teilt, darunter KI-Chatbots, um auch bei Google Search einen faireren Wettbewerb zu ermöglichen.

Google teilte am Dienstag mit, dass es beim Gericht der Europäischen Union, dem zweithöchsten EU-Gericht, Berufung gegen die Entscheidungen der Kommission eingelegt habe. Diese sahen für die Weitergabe von Suchdaten eine Frist bis Januar 2027 und für Änderungen an Android bis Juli nächsten Jahres vor.

"Wir legen gegen Entscheidungen Berufung ein, die uns dazu zwingen würden, den privaten Suchverlauf von Nutzern ohne ausreichende Anonymisierung zu teilen und wichtige Sicherheitsvorkehrungen bei Android zu schwächen", sagte Oliver Bethell, Senior Director of Competition bei Google, in einer Stellungnahme.

Die Europäische Kommission reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Die EU-Beamten erliessen die verbindlichen Anweisungen an Google auf Grundlage des Digital Markets Act (DMA). Die Google-Mutter Alphabet gilt unter dem DMA als Gatekeeper, eine Einstufung, die ihm zusätzliche Massnahmen auferlegt, damit sichergestellt wird, dass der Wettbewerb nicht behindert wird.

Gatekeeper nach dem DMA müssen gewährleisten, dass ihre Dienste und die von Drittanbietern technisch unter bestimmten Bedingungen zusammenarbeiten können. Auch dürfen Gatekeeper ihre eigenen Dienste und Produkte im Ranking nicht bevorzugt behandeln, oder Nutzer ausserhalb ihrer Plattform ohne Zustimmung nicht für gezielte Werbung tracken.

Unternehmen, die den DMA nicht einhalten, drohen Geldbussen von bis zu 10 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes, bei wiederholten Verstössen sogar bis zu 20 Prozent. Die EU kann zudem periodische Zwangsgelder von bis zu 5 Prozent des durchschnittlichen Tagesumsatzes verhängen.

Die Alphabet-Aktie verliert im vorbörslichen NASDAQ-Handel am Dienstag zeitweise 0,23 Prozent auf 338,39 US-Dollar.

DJG/DJN/rio/kla

Von Mauro Orru

DOW JONES

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 11.7765 19.03.2027 154027668
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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 7.2471 11.00 155005218
Long 10.7876 6.27 159109784
Long 20.0341 2.08 160549730
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.678 10.08 160012332
Short 10.3881 4.93 161161494
Short 15.5821 1.98 160549355
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -72.78 120518421
Long 10 -10.02 150039967
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Long 13’107.07 13.74 S5BOUU
Long 12’556.74 8.94 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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