Alphabet A (ex Google) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Alphabet A (ex Google) präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 2.12 USD gegenüber 2.87 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 127.38 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24.21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 102.55 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch