Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’346 -0.3%  SPI 20’161 -0.4%  Dow 52’485 0.5%  DAX 25’629 0.1%  Euro 0.9323 0.4%  EStoxx50 6’358 0.2%  Gold 4’051 -1.3%  Bitcoin 50’814 -2.6%  Dollar 0.8080 0.3%  Öl 90.1 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Holcim1221405Sika41879292Rheinmetall345850Partners Group2460882Swiss Re12688156ABB1222171
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
T-Mobile US-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten
Juli 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie angepasst
Experten sehen bei Tesla-Aktie Potenzial
Visa-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli
So schätzen die Analysten die Netflix-Aktie im Juli 2026 ein
Suche...

Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.07.2026 22:30:38

Alphabet A (ex Google)-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Alphabet A
285.44 CHF 6.45%
Kaufen Verkaufen

20 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Alphabet A (ex Google) veröffentlicht.

15 Experten sehen das Papier als Kauf, 5 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 420,50 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 64,37 USD zum aktuellen NAS-Kurs von Alphabet A (ex Google) in Höhe von 356,13 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG379,00 USD6,4224.07.2026
Jefferies & Company Inc.445,00 USD24,9523.07.2026
JP Morgan Chase & Co.420,00 USD17,9323.07.2026
RBC Capital Markets425,00 USD19,3423.07.2026
Jefferies & Company Inc.445,00 USD24,9521.07.2026

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand

Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.

Weiterlesen!