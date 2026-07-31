Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
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31.07.2026 22:30:38
Alphabet A (ex Google)-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
20 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Alphabet A (ex Google) veröffentlicht.
15 Experten sehen das Papier als Kauf, 5 Experten raten, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 420,50 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 64,37 USD zum aktuellen NAS-Kurs von Alphabet A (ex Google) in Höhe von 356,13 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|379,00 USD
|6,42
|24.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|445,00 USD
|24,95
|23.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|420,00 USD
|17,93
|23.07.2026
|RBC Capital Markets
|425,00 USD
|19,34
|23.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|445,00 USD
|24,95
|21.07.2026
Redaktion finanzen.ch
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