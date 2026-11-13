ALPHA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ALPHA hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4.54 JPY. Im Vorjahresviertel waren 20.72 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 18.56 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17.39 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch