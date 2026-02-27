Alpha Teknova Aktie 112011249 / US02080L1026
|
27.02.2026 05:35:26
Alpha Teknova, Inc. Q4 Loss Decreases
(RTTNews) - Alpha Teknova, Inc. (TKNO) revealed Loss for fourth quarter of -$4.76 million
The company's earnings totaled -$4.76 million, or -$0.09 per share. This compares with -$5.72 million, or -$0.11 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 7.7% to $9.98 million from $9.27 million last year.
Alpha Teknova, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$4.76 Mln. vs. -$5.72 Mln. last year. -EPS: -$0.09 vs. -$0.11 last year. -Revenue: $9.98 Mln vs. $9.27 Mln last year.
