Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’914 -0.5%  SPI 19’152 -0.4%  Dow 49’499 0.0%  DAX 25’289 0.5%  Euro 0.9132 0.1%  EStoxx50 6’162 -0.2%  Gold 5’181 0.3%  Bitcoin 52’302 -0.3%  Dollar 0.7739 0.2%  Öl 70.9 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Lonza1384101Partners Group2460882Novartis1200526Swisscom874251Swiss Re12688156BACHEM117649372
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SoundHound-Aktie dennoch tiefer: KI-Unternehmen schlägt Prognosen bei Gewinn und Umsatz
Tech-Experten: Diese Einstellungen sollten Handy-Nutzer deaktivieren
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Showdown um Tesla-Aktie: Grossinvestoren veräussern - Privatanleger kaufen
Suche...
Plus500 Depot

Alpha Teknova Aktie 112011249 / US02080L1026

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.02.2026 05:35:26

Alpha Teknova, Inc. Q4 Loss Decreases

Alpha Teknova
2.30 USD 1.77%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Alpha Teknova, Inc. (TKNO) revealed Loss for fourth quarter of -$4.76 million

The company's earnings totaled -$4.76 million, or -$0.09 per share. This compares with -$5.72 million, or -$0.11 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 7.7% to $9.98 million from $9.27 million last year.

Alpha Teknova, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$4.76 Mln. vs. -$5.72 Mln. last year. -EPS: -$0.09 vs. -$0.11 last year. -Revenue: $9.98 Mln vs. $9.27 Mln last year.