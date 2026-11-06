Alpha Teknova hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Alpha Teknova hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Alpha Teknova vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.06 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.080 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21.53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alpha Teknova einen Umsatz von 10.5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch