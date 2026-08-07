Alpha Teknova hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Alpha Teknova hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alpha Teknova in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18.46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.2 Millionen USD im Vergleich zu 10.3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch