Alpha Tau Medical: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Alpha Tau Medical hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.130 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch