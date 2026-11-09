ALPHA SYSTEMS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ALPHA SYSTEMS hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 66.08 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 61.49 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 10.42 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.97 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch