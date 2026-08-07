ALPHA SYSTEMS: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ALPHA SYSTEMS hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 60.49 JPY. Im letzten Jahr hatte ALPHA SYSTEMS einen Gewinn von 58.61 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.13 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.60 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch