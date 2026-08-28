Alpha Star Acquisition stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Alpha Star Acquisition liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Alpha Star Acquisition die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.23 USD gegenüber -0.040 USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch