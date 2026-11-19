Alpha Star Acquisition hat am 17.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 11.32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.050 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch