Alpha Star Acquisition: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Alpha Star Acquisition hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie lag bei 0.04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0.040 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch