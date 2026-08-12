Alpha Purchase stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Alpha Purchase hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23.15 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alpha Purchase ein EPS von 23.46 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9.32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.54 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 14.21 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch