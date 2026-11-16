Alpha Purchase legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Alpha Purchase präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 19.91 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 21.75 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8.46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15.39 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch