Alpha Pro Tec vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Alpha Pro Tec hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0.19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alpha Pro Tec 0.090 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.6 Millionen USD – ein Plus von 12.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alpha Pro Tec 14.8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch