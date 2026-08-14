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14.08.2026 06:37:00
Alpha Omega Semiconductor stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Alpha Omega Semiconductor lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Alpha Omega Semiconductor hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.43 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2.580 USD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat Alpha Omega Semiconductor 170.4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3.46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 176.5 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1.410 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Alpha Omega Semiconductor ein EPS von -3.300 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Alpha Omega Semiconductor im vergangenen Geschäftsjahr 678.93 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2.48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alpha Omega Semiconductor 696.16 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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