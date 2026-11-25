Alpha Healthcare Acquisition A liess sich am 23.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Alpha Healthcare Acquisition A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1.07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.830 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 0.3 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 27.91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch