Alpha Healthcare Acquisition A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Alpha Healthcare Acquisition A gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.240 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Alpha Healthcare Acquisition A mit einem Umsatz von insgesamt 0.4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 36.67 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch