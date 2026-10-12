ALPHA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ALPHA lud am 09.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -29.89 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ALPHA ein EPS von 13.70 JPY in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 1.55 Milliarden JPY, gegenüber 1.56 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0.41 Prozent präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 40.11 JPY. Im letzten Jahr hatte ALPHA einen Gewinn von 158.80 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0.01 Prozent zurück. Hier wurden 6.36 Milliarden JPY gegenüber 6.37 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.ch