|
12.10.2026 06:37:00
ALPHA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
ALPHA lud am 09.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -29.89 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ALPHA ein EPS von 13.70 JPY in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 1.55 Milliarden JPY, gegenüber 1.56 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0.41 Prozent präsentiert.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 40.11 JPY. Im letzten Jahr hatte ALPHA einen Gewinn von 158.80 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0.01 Prozent zurück. Hier wurden 6.36 Milliarden JPY gegenüber 6.37 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNeue Handelswoche voraus: SMI höher erwartet -- DAX vor freundlichem Wochenstart -- Wenig Bewegung an Asiens Börsen
Am heimischen Aktienmarkt zeichnen sich für den Wochenstart Gewinne ab. Auch am deutschen Aktienmarkt sind vorbörslich Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien wagen sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.