Alpha Dhabi legte Quartalsergebnis vor

Alpha Dhabi äusserte sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.42 AED beziffert, während im Vorjahresquartal 0.290 AED je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1.93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18.43 Milliarden AED generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18.79 Milliarden AED ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch