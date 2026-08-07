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07.08.2026 06:37:00
Alpha Data PJSC Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Alpha Data PJSC Registered präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.04 AED präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.050 AED je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13.62 Prozent auf 806.5 Millionen AED. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 709.9 Millionen AED erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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