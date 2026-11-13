Alpha Cognition verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Alpha Cognition präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.35 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.300 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Alpha Cognition mit einem Umsatz von insgesamt 7.8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 173.94 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch