ALPHA BANK präsentierte Quartalsergebnisse

ALPHA BANK präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.12 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.070 EUR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ALPHA BANK in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 45.12 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 633.9 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.16 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch