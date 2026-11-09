Alpargatas stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Alpargatas stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0.26 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alpargatas 0.240 BRL je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.24 Milliarden BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 11.10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.12 Milliarden BRL in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch