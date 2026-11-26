Alopexx veröffentlichte am 24.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.07 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.060 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch