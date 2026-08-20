Alony Hetz Properties Investments legte Quartalsergebnis vor

Alony Hetz Properties Investments präsentierte am 18.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.79 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Alony Hetz Properties Investments ein Ergebnis je Aktie von 0.630 ILS vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 693.3 Millionen ILS – ein Plus von 23.85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alony Hetz Properties Investments 559.8 Millionen ILS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch