Alony Hetz Properties Investments präsentierte am 18.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.33 ILS. Im Vorjahresviertel hatte Alony Hetz Properties Investments -1.000 ILS je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 725.8 Millionen ILS – ein Plus von 3.63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alony Hetz Properties Investments 700.4 Millionen ILS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch